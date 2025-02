Epic Games liberou novo jogo de graça; Resgate aqui

Chegamos a mais uma quinta-feira de 2025. Sabe o que isso significa? Que o novo jogo gratuito da Epic Games Store já está disponível para resgatar na plataforma. O título da vez é Beyond Blue, uma aventura narrativa single-player que levará você para explorar o fundo do oceano.

Se você está ligado toda quinta-feira aqui no Voxel, com certeza deve estar com a biblioteca da Epic Games cheia de opções para jogar — e sem precisar ter gastado nada por isso. Se não, deixamos aqui o convite para vir resgatar os títulos gratuitos da plataforma toda semana!

Mais detalhes sobre o jogo gratuito da Epic Games Store desta semana

Quer saber mais detalhes sobre o jogo gratuito da Epic Games Store desta semana? Então confira abaixo um trailer e uma breve descrição de Beyond Blue!

Beyond Blue

Desenvolvido pela E-Line Media, mesmo estúdio responsável por Never Alone, Beyond Blue é uma experiência que te levará até os confins do oceano para explorar a vida marinha sobre a perspectiva de Mirai, uma cientista que estuda a vida dos oceanos com tecnologia avançada.

Inspirado em documentários como Blue Planet II, o game traz uma ótima combinação de narrativa com uma experiência educativa, já que oferece informações reais sobre as diferentes espécies e ecossistemas que habitam o fundo dos oceanos.

Na Steam, Beyond Blue conta com mais de 900 análises “muito positivas”, com diversos elogios direcionados às possibilidades de exploração à vida marítima. Vale a pena dar uma conferida!

Como resgatar o jogo gratuito da Epic Games Store?

Lembrando que o título já se encontra disponível gratuitamente na Epic Games Store e ficará assim até a próxima quinta-feira (13), às 12h (horário de Brasília). Então corre para aproveitar antes que se esqueça de salvá-lo na sua biblioteca!

Para resgatar Beyond Blue gratuitamente na Epic Games é muito simples. Primeiramente, claro, você precisa ter uma conta na plataforma. Em seguida, clique no link abaixo, vá em “Obter” e pronto, ele já estará salvo em sua conta. Agora é só baixar e se divertir!