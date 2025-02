Equipe de emergência do aeroporto de Rio Branco é acionada para atender criança que teve crise de asma em voo

A equipe de emergência do Aeroporto Internacional Plácido de Castro,em Rio Branco, foi acionada na manhã deste sábado (15) para atender uma criança de seis anos que teve uma crise de asma durante o voo 3586 da Latam que havia saído de Brasília.

Segundo informações, o atendimento médico de urgência foi solicitado pelo piloto momentos antes do pouso. O menor viajava com a mãe quando teve uma crise de broncoespasmos.

O desembarque da vítima e dos outros passageiros ocorreu sem maiores preocupações. A criança, que não teve a identidade revelada, foi atendida por dois médicos que estavam no voo.

Confira nota da administração do aeroporto divulgada pelo G1

O Rio Branco Airport informa que, na manhã deste sábado (15), foi necessário acionar o serviço de atendimento pré-hospitalar do aeroporto para o atendimento de um passageiro do voo vindo de Brasília com destino a capital acreana. A assistência ocorreu imediatamente após o pouso da aeronave. O desembarque ocorreu normalmente e as operações do aeroporto seguem sem alterações.