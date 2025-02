Equipe Mega Giro vai disputar Volta Ciclística de Goiás

A equipe Mega Giro comandada pelo técnico Felipe Mendes e formada pelos atletas Kellynton Azevedo, Gabriel Schroeder, Rodrigo Schommer, Rimaity Gomiero, Alisson Ferreira e Goiano estará na disputa da Volta Ciclística de Goiás. A competição vai ser disputada entre os dias 12 e 16 de março com 6 etapas em cinco dias.

“A Volta de Goiás é considerada a competição mais difícil realizada no Brasil. Teremos as melhores equipes no evento e será um grande desafio”, explicou Kellynton Azevedo.

Equipe reforçada

Segundo Kellynton Azevedo, a Mega Giro resolveu trazer reforços para a Volta.

“Teremos o Rimaity, de Rondônia, o Alisson, de São Paulo, e o Goiano vai correr em casa. Tentamos montar um time forte para surpreender”, afirmou o ciclista.

Vitória em Rondônia

Kellynton Azevedo venceu nesse domingo, 23, em Porto Velho, a 1ª etapa do Campeonato Rondoniense de Estrada com Gabriel Schroeder em segundo lugar.

“Tivemos esse bom teste na primeira etapa do rondoniense e o resultado foi satisfatório. Vamos entrar na reta final de preparação com foco total na Volta de Goiás”, declarou Kellynton.