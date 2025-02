Erick Rodrigues comanda coletivo e confirma titulares no Vasco

O técnico Erick Rodrigues comandou um treinamento coletivo na Fazendinha nesta quinta, 6, com a duração de 30 minutos, e definiu o Vasco para o confronto contra o Galvez. A partida pela 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual será disputada no sábado (8), a partir das 15h, no Florestão e o Vasco começa com Matheus; Passarinho; Nathan; Rafael; Catatau; Cabeludo, Manga, Jota; Ubner, Lekinho e Bryan.

“O Rafael volta na defesa e o Bryan começa a partida como titular. Não gostei da equipe contra o São Francisco e é necessário realizar as alterações”, explicou Erick Rodrigues.

Erick Rodrigues confirmou o último treinamento do Vasco nesta sexta, 7, na Fazendinha. “Ainda vamos fazer mais uma movimentação antes do jogo contra o Galvez. Gostei bastante dos trabalhos durante a semana”, avaliou o treinador.

Para o goleiro Matheus, o duelo contra o Galvez será difícil e importante. “Sabemos da qualidade do nosso adversário. Uma vitória nos deixará na liderança e mais próximos da classificação”, comentou o goleiro vascaíno.