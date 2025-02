Erick Rodrigues comanda coletivo e mantém ideia de time alternativo

O técnico Erick Rodrigues comandou um treino coletivo nesta quarta, 12, com a duração de 80 minutos, na Fazendinha, e mantém a intenção de montar uma equipe alternativa no Vasco visando o confronto contra o Humaitá. A partida será disputada no sábado, 15, a partir das 15 horas, no Florestão, e marca a abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual.

“Temos um elenco com muita qualidade e um time alternativo também será forte para enfrentar o Humaitá”, comentou o treinador do Vasco.

Manga quer jogar

O meia Manga, um dos artilheiros do Estadual com 3 gols, demonstrou a intenção de jogar contra o Humaitá.

“O professor (Erick Rodrigues) quer um time reserva, mas quero enfrentar o Humaitá. Essa é mais uma partida importante e venho trabalhando forte desde o início da semana para esse confronto”, declarou Manga.

Um período

O elenco do Vasco faz mais um treinamento na manhã desta quinta, 13, na Fazendinha, e Erick Rodrigues vai seguir fazendo ajustes

para o duelo de sábado.