Erosão na ETA I se agrava e põe em risco captação de água em Rio Branco; entenda

Desde o dia 15 de dezembro do ano passado, quando houve o desbarrancamento de terra na ETA (Estação de Tratamento de Água), situada na região da Baixada da Sobral, a Defesa Civil vem acompanhando rotineiramente a situação com vistorias técnicas, a fim de monitorá-la de perto. Em janeiro, foi decretada situação de emergência em virtude da erosão, que, devido à precariedade, poderia prejudicar o abastecimento de água na capital. A ETA 1 é responsável por 40% do abastecimento de Rio Branco.

Durante a vistoria técnica realizada na última quinta-feira (6), a Defesa Civil observou um aumento considerável da erosão na região da ETA 1, que já está funcionando de forma precária.

“Com as oscilações do Rio Acre, onde o nível aumenta e depois decresce, o risco aumenta ainda mais”, destacou o coronel Falcão.

De acordo com Falcão, com o agravamento da erosão, a Defesa Civil está elaborando novos relatórios que serão encaminhados ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

“Vamos emitir novos relatórios de agravamento e encaminhá-los ao Ministério do Desenvolvimento Regional para anexar à decretação de emergência já enviada àquele órgão, bem como ao pedido de reconhecimento, que estamos aguardando. Ao mesmo tempo, informaremos o SAERB e tomaremos todas as providências necessárias”, explicou.

Para a realização da obra na ETA 1, já existe um recurso destinado; porém, o entrave ainda está na liberação desse recurso.