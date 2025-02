Escolha das Realezas, Tchakabum e mais: veja a programação desta sexta-feira no Carnaval de Rio Branco

O Carnaval da Família de 2025 começa nesta sexta-feira (28), na Avenida Getúlio Vargas, nas imediações da Praça da Revolução.

O evento é promovido pela Prefeitura de Rio Branco, pelo Governo do Estado e pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa).

A festa conta com uma programação especial. Nesta sexta-feira, o evento inicia às 18h com o DJ Black Junior.

Às 19h, acontece o Concurso das Realezas (Rei Momo e Rainha do Carnaval).

A atração nacional da noite é a banda Tchakabum, que sobe ao palco às 21h para levar alegria aos foliões.

Em seguida, Eduardo Safadão continua a festa, às 23h. Às 0h20, o DJ Toddinho prepara a entrada de Ferdiney Ryos, que se apresenta às 0h45.

Ficou em casa? Tem transmissão ao vivo do ContilNet para você!

A festa mais esperada do ano chegou, e o ContilNet, em parceria com a TV Rio Branco e a Top Mídia, vai proporcionar aos acreanos a cobertura mais completa e ao vivo de todos os dias de folia na capital acreana.

O Carnaval de 2025 incia nesta sexta-feira (28) e vai até 4 de março, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura de Rio Branco. A festa é uma realização do Governo do Estado, da Prefeitura de Rio Branco e da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa).

A transmissão ao vivo será feita pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1. A apresentação ficará por conta do jornalista Everton Damasceno e da influenciadora Ludmilla Cavalcante, com o reforço dos repórteres de rua mais esperados: Geovany Calegário, Pedro Schattat e Jonas Machado, que prometem levar muita energia e alegria para quem estiver assistindo de casa.