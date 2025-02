Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz é internada; saiba o motivo

Babi Cruz, de 63 anos, esposa do sambista Arlindo Cruz, contou no Instagram que está hospitalizada. Ela está com crise de diverticulite, condição que causa inflamação ou infecção em pequenas bolsas na parede do intestino grosso.

De acordo com o relato compartilhado nesse domingo (2/2), Babi estava sentindo dores intensas e precisou ser internada para receber tratamento com antibióticos intravenosos.

“Então, minha gente… Às vezes a gente se programa para estar em determinado lugar, em determinado horário, em determinado dia, só que a gente não conta com a programação de Deus. Às vezes, numa determinada curva, tem algo que seu pneu fura e você tem que parar. Então eu estou aqui internadinha, uma diverticulite me parou”, contou Babi em vídeo.

Ela também deu detalhes de como tem se sentido e falou sobre o tratamento. “Dói demais, dói muito e é um tratamento meio severo. Tem que ter antibiótico na veia por determinados dias e muito analgésico para poder aguentar a dor. Quem já passou por isso sabe.”

Babi deu mais detalhes sobre seu quadro na legenda: “Com as bênçãos de Deus e dos meus Orixás estou bem! O pior da crise de diverticulite passou e é muita dor. Já estou bem, medicada e assistida. Por essas e outras experiências da vida que acontecem surpreendentemente é que reafirmo o quanto devemos viver com intensidade e claro, responsabilidade. A vida é uma só, muito breve, efêmera…”, escreveu.

“Fica aqui meu relato, minha experiência e meu alerta a todos. Vamos aproveitar o início do ano para fazer exames de rotina, cuidar de dentro para fora, cuidar de quem te ama. A saúde importa! Cuidem-se com amor”, completou.

Veja o vídeo: