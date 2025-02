Estelionatário se passa por promotor de Justiça e pede dinheiro por meio de aplicativo de celular

As procuradorias de Justiça de todo os estados do país, órgãos dos ministérios públicos estaduais e os Ministérios Públicos, estão em estado de alerta desde a semana passada, quando foi descoberta a ação de um falso promotor de Justiça pedindo dinheiro em nome de uma das instituições.

O caso foi descoberto pelo Ministério Púbico de Rondônia (MP-RO) e deixou as demais instituições estaduais em estado de alerta.

O golpe em Rondônia foi descoberto através de aplicativo de mensagem. Um estelionatário, se passando por promotor de Justiça, pede dinheiro em troca da suposta liberação de presos.

Os MPs orientam à população de como agir diante da situação. Em nota de alerta, o MP de Rondônia (MP-RO) divulgou o novo golpe que está sendo aplicado no estado, afirmando que uma pessoa tem se passado por promotor de Justiça por meio de um aplicativo de mensagens para solicitar dinheiro em troca da suposta liberação de presos.

A informação foi divulgada nos canais oficiais do MP-RO, O órgão esclareceu que promotores de Justiça não solicitam qualquer tipo de pagamento para a realização de suas atividades.

Ainda de acordo com o MP-RO, até o momento não há registro de vítimas do golpe, e o caso está sob investigação. A orientação é que a população denuncie qualquer tentativa relacionada ao golpe do “falso promotor” pelos telefones 127 ou 0800 747 3700, ou entre em contato com a Polícia pelo número 190.