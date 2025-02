Estelionato e medida protetiva: Geisy Arruda expõe agressão do ex

Nesta segunda-feira (17/2), através de sua assessoria, Geisy Arruda informou que obteve, em caráter de urgência, uma medida protetiva contra seu ex-namorado Rodrigo Adão. A decisão foi proferida pela Justiça visando garantir a segurança e integridade física e emocional da influenciadora.

De acordo com a advogada responsável pelo caso, Eluma Rodrigues Guimarães, a solicitada foi feita em razão de comportamentos ameaçadores e abusivos por parte do ex-parceiro de Geisy, geraram grande preocupação à vítima.

“É fundamental que as mulheres se sintam seguras e protegidas. Esta medida é para garantir que Geisy esteja livre de qualquer tipo de violência”, destacou a especialista. Ela ainda afirmou que Rodrigo também poderá ser processado por estelionato.

Pagando as despesas do ex

“Durante o relacionamento, Geisy passou a arcar com todas as despesas do ex-namorado, incluindo passagens aéreas, tratamento odontológico, honorários advocatícios, pagamento de pensão à filha dele e custos de moradia, entre outros. A situação se agravou com o consumo excessivo de álcool por parte do agressor, levando-o a atitudes cada vez mais violentas”, esclareceu Eluma.

Detalhes do relacionamento

Geisy deu detalhes do que protagonizou ao lado do fotógrafo, durante o período em que ficaram juntos: “No começo, quando só ficávamos, ele era um príncipe; porém, com o tempo, ele arrumou uma namorada. Me comunicou e disse que me amava e que só a estava ‘usando’ para me esquecer. Ele disse que, se eu o assumisse, ele a largaria, porque era a mim que ele amava.”

Arruda pontuou que de decidiu seguir o pedido do ex-amado. “Então, eu cedi à primeira chantagem. Com o tempo, ele foi se mostrando ciumento e controlador. Controlava até os remédios que eu tomava, contava a carteirinha de anticoncepcional e pedia que eu engravidasse e parasse de tomar os remédios. Não queria que eu contasse para minha mãe as nossas coisas, me afastando da minha família aos poucos”, lembrou.

Além disso, a produtora de conteúdo adulto reforçou que o ajudava com grana: “Eu o sustentava financeiramente em tudo, desde o dente de siso até o seu cigarro. Quando brigávamos, ele me obrigava a pedir perdão e eu sempre estava errada. Os ciúmes foram aumentando; ele queria a senha do meu celular e tinha ciúmes até do eletricista que prestava serviços na minha casa.”