‘Estou voltando para casa’, diz Galvão Bueno após contrato com a Band

Galvão Bueno acertou o seu retorno para Band. O narrador terá um programa semanal e fará participações especiais nas transmissões da Fórmula 1 ao longo da temporada. Em comunicado oficial, ele comemorou o acordo e recordou o começo de carreira na emissora da família Saad.

“Eu fico muito feliz de poder dizer que estou voltando para casa. Comecei na TV Bandeirantes em 1977, narrei minha primeira Copa do Mundo in loco, na Argentina, em 1978, e foi aqui também onde narrei minha primeira temporada completa de Fórmula 1, em 1980”, declarou o locutor.

O programa Galvão e Amigos irá ao toda segunda-feira, às 22h30, mas ainda não tem nada de estreia. “É uma emoção grande anunciar esse programa, uma verdadeira tribuna do esporte que reunirá tantos amigos queridos, pessoas importantes que trabalharam comigo durante toda minha trajetória. Além disso, terei uma participação superespecial nas transmissões de F1 ao longo desse ano.”

A contratação de Galvão foi enaltecida por Rodolfo Schneider, diretor geral de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. “Esse é um momento de celebração para todos nós da Band. Batalhamos incansavelmente para que o Galvão Bueno retornasse para o lugar que o lançou e, após mais de quatro décadas, conseguimos esse feito que é motivo de orgulho e um ganho imenso para a nossa programação”, explicou.

“Temos certeza de que os amantes de diferentes modalidades vão se divertir e se emocionar com esse projeto desenhado exclusivamente para uma das maiores vozes do país. Estamos animados e honrados por tudo o que está por vir”, completou o diretor de Esportes, Denis Gavazzi.

Além do acordo com a Band, Galvão também continuará no Amazon Prime. Ele foi anunciado no final de janeiro como principal nome para a transmissão do Campeonato Brasileiro. A empresa de streaming fará transmissão exclusiva de 38 jogos do campeonato, em acordo fechado com a Liga Forte União (LFU).

A parceria entre Galvão e Prime Vídeo inclui também a narração de partidas da Copa do Brasil, transmitidas pela Amazon desde 2022. Galvão será o narrador principal e também o rosto de uma ampla campanha de marketing que a plataforma está desenvolvendo para promover sua entrada nas transmissões do Brasileirão.