Estudante de 17 anos alcança 900 pontos e passa em 1º lugar em Medicina na Ufac: “Estudava 10 horas por dia”

A Universidade Federal do Acre divulgou nesta terça-feira (18) a lista de aprovados no processo seletivo do curso de Medicina da instituição. Ao todo, foram ofertadas 80 vagas, divididas entre os dois semestres letivos de 2025, sendo 40 para o primeiro e 40 para o segundo.

De acordo com a lista divulgada, a candidata aprovada em primeiro lugar alcançou a nota de 912,6 pontos. A vaga pertence à estudante Isabela Jucá Portela.

Em entrevista ao site Alerta Cidade, o pai dela disse que durante a preparação para as provas, a filha estudava cerca de 10 horas por dia.

“Sempre foi uma aluna dedicada. Desde pequena preferia ficar em casa estudando do que sair com os amigos”, disse.

Lembrando que o processo seletivo adotou o bônus regional que contempla alunos que estudaram em escolas públicas do Acre com acréscimo de 15% na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No total, os 38 primeiros colocados da lista obtiveram notas acima dos 800 pontos, com segundo lugar somando 895,51 e o terceiro lugar, 893,93 na classificação geral.

Caso haja vagas remanescentes, será feita uma segunda chamada com a lista de espera. O processo seletivo teve um total de 2.756 candidaturas válidas, com concorrência de 34,45 candidatos por vaga.

Confira a lista de convocados:

1ª CHAMADA – LISTA DE CONVOCADOS.xlsx