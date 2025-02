Estudante de medicina de 22 anos morre após grave acidente de moto em Rio Branco

O jovem Geferson Cavalcante Ferreira, de 22 anos, morreu neste domingo (23), em decorrência de complicações de um grave acidente na madrugada da última quinta-feira (20), na Avenida Manoel Marinho Montes, em Brasiléia.

O motociclista perdeu o controle da moto e colidiu violentamente contra um poste. O impacto foi tão forte que ele foi lançado ao chão, ficando desacordado no local. As imagens do acidente, capturadas por câmeras de segurança de um comércio próximo, mostram a violência do impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi rapidamente acionado, e os paramédicos prestaram os primeiros socorros, encaminhando Jeferson ao Hospital Regional Raimundo Chaar, onde foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e múltiplas lesões pelo corpo.

Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi transferido para Rio Branco, onde passaria por procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Polícia Civil de Brasiléia investiga as circunstâncias do acidente. Testemunhas e as imagens das câmeras de segurança serão analisadas para entender o que pode ter causado a perda de controle da moto.

Após ser submetido a uma intervenção cirúrgica, permaneceu internado na UTI por cerca de três dias, mas não resistiu e morreu no início da manhã deste domingo. O corpo de Jeferson foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame cadavérico.

