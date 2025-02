Estudante do interior do Acre é aprovado em Medicina em duas universidades federais

O estudante Henrick Ferreira, natural de Tarauacá, no interior do Acre, compartilhou em suas redes uma grande conquista. Ele foi aprovado no curso de Medicina em duas universidades federais.

O jovem, que concluiu seu ensino médio integrado ao curso técnico de finanças, no Instituto Federal do Acre (Ifac), em Tarauacá, foi aprovado para cursar a graduação na Universidade Federal do Acre (Ufac), e na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em uma publicação em sua página no Instagram, Henrick celebrou a conquista e relembrou as dificuldades enfrentadas.

“Poderia começar falando de esforço, mérito e derivados, mas um sonho não se faz só disso, sem o apoio daqueles que amo isso jamais seria possível. Minha confiança ao longo do ano foi consumida e eu vi todas as concepções que cultivei durante minha vida se desfazerem e em inúmeros momentos acreditei que esse dia nunca chegaria. Juntando todas as situações que vivi e as barreiras que encontrei até chegar aqui, eu ainda desconfio que a qualquer momento vou acordar e voltar pra uma realidade cercada de medos e obstáculos que insistem em desarticular nossos sonhos”, diz em um trecho da publicação.

Henrick agradeceu a todos que o apoiaram durante sua caminhada em busca de realizar seu sonho e ressaltou que é o primeiro de sua família a ingressar em uma universidade.

“Sou a primeira pessoa da minha família a ingressar no ensino superior, tudo que sou são frutos de um âmbito familiar que acreditou e impulsionou meus sonhos, esse privilégio, mazela social nenhuma poderia me tirar”, destacou.

Em algumas fotos, ele mostrou um pouco da sua rotina de estudos, e em especial, um registro em frente à UFMG, uma das universidades em que foi aprovado.