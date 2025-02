Estudante tenta se formar com suástica desenhada no rosto; caso vai parar na PF

Um estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tentou usar uma suástica pintada no rosto durante sua cerimônia de formatura, na última terça-feira (18). A atitude foi repudiada pela universidade, por entidades estudantis e causou polêmica nas redes sociais.

De acordo com a Universidade, ao tomar conhecimento do ocorrido o vice-reitor e o coordenador de segurança abordaram o estudante, identificado como Vinícius Krug de Souza, que estava se formando no curso de Engenharia de Minas, e o proibiram de participar da colação de grau com a suástica no rosto.

O estudante alegou que o símbolo se tratava de uma imagem hindu, mas foi advertido de que, caso não apagasse a pintura, seria encaminhado à Polícia Federal para registro de ocorrência.

Diante da advertência, o estudante concordou em apagar a suástica e permaneceu na cerimônia com outros símbolos sem relação com o nazismo.

A UFRGS informou que irá registrar boletim de ocorrência na Polícia Federal nesta quarta-feira (19), e que irá analisar as medidas administrativas que podem ser tomadas.

A CNN procurou a Polícia Federal, que afirmou não ter recebido a denúnica até a última atualização dessa reportagem.