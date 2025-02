Estudante trans faz rifa e vaquinha para mudar de cidade e cursar Direito na Ufac

A estudante Anna Kelem de Souza, mulher trans de 18 anos, moradora do município de Cruzeiro do Sul, está realizando uma vaquinha e uma rifa online para conseguir se mudar para a capital, onde irá cursar Direito, na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Com sua nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Anna foi aprovada em três universidades, sendo as outras duas, a Universidade Federal do Pará (UFPA), também no curso de Direito, e na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), em Licenciatura Integrada em Português e Inglês.

A jovem tem a meta inicial de juntar R$ 3.900, para conseguir viajar para Rio Branco em março, e assim, buscar emprego e tentar se adaptar à cidade. Suas aulas têm início em julho deste ano.

A Rifa solidária terá como prêmio um PIX no valor de R$ 300, e cada número pode ser adquirido pela quantia de R$ 5. O sorteio acontece no dia 3 de abril. Quem desejar ajudar com algum valor em dinheiro pode transferir pela chave (16) 99774-6243.

Ela conta que a Ufac oferta a graduação de Direito em Cruzeiro do Sul, onde vive atualmente, no entanto, em razão do seu processo de transição e pela falta de oportunidades de trabalho, decidiu se mudar para a capital.

Anna revelou, ainda, que já entregou mais de 35 currículos em sua cidade, mas não obteve retorno. Ao enviar para Rio Branco, logo recebeu uma resposta, e acredita que será mais fácil conseguir um emprego. A jovem se formou no curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio, no Instituto Federal do Acre, (Ifac).