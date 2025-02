EUA investiga divulgação de vídeo em que Trump beija pé de Musk; veja

Autoridades dos Estados Unidos investigam a exibição, dentro da sede de um departamento do governo dos Estados Unidos, de um vídeo feito por inteligência artificial no qual o presidente Donald Trump aparece beijando os pés do bilionário Elon Musk, um dos seus maiores aliados e secretário do Departamento de Eficiência Governamental.

O vídeo foi transmitido rapidamente nas telas do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA nessa segunda-feira (24/2), de acordo com informações do jornal The New York Times.

Junto às imagens aparecia a inscrição: “Vida longa ao verdadeiro rei”, fazendo referência à mensagem que Trump postou na plataforma Truth Social em celebração à rejeição do governo ao plano de taxas de congestionamento na cidade de Nova York.

O vídeo foi exibido no mesmo dia em que Musk estabeleceu um prazo aos funcionários públicos do governo federal para que eles reportassem as suas realizações de trabalho em um e-mail.

A decisão de Musk não foi bem-recebida por várias agências federais dos Estados Unidos. E, nesta terça-feira (25/2), Trump afirmou que os funcionários devem ignorar o e-mail até nova ordem.

Como resposta ao vídeo, o Comitê Democrata de Serviços Financeiros da Câmara informou, em uma publicação no X, que “nem todos os heróis usam capas”.

Veja o vídeo: