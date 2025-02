Durante conversa com Renata, Eva revelou sua intenção de indicar Mateus ao Paredão, mas também considera Camilla como opção: “Ninguém vai botar a Camilla tão cedo.” Ela ainda listou seus principais alvos no jogo: Mateus, Camilla e Vitória, com Gra e Thamiris como alternativas.

Ao discutir a formação do VIP, Eva mencionou nomes como Aline, Vini, Maike e Dona Vilma, além de cogitar Diogo. Renata destacou que, caso Eva indique Camilla, a maioria do grupo votaria em Mateus ou Vitória.