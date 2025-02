Everton empata, e Liverpool perde chance de disparar na Premier League

Mais líder do que nunca! O Liverpool teve chance de ampliar a vantagem no topo da Premier League nesta quarta-feira (12), em jogo atrasado, mas sofreu o empate do Everton por 2 a 2 no Goodison Park.

O resultado fez com que os Reds ampliassem em apenas mais um ponto mais a vantagem no topo da tabela, tendo sete a frente do vice-líder Arsenal.

O jogo ainda foi especial por outro motivo. Com a mudança de casa dos Toffees no final da temporada, este foi o último clássico disputado no Goodison Park. O fato foi motivo de piada da torcida visitante, que levou faixas zoando os 30 anos de seca da equipe da casa.

Apesar das piadas, foi o Everton que começou bem. Logo aos 10 minutos, após bobeira da defesa do Liverpool, Branthwaite cobrou falta em profundidade para Beto, que entrou livre na área e tocou para as redes.

Acontece que, cinco minutos depois, Mohamed Salah entrou em ação. Após receber na esquerda, o egípcio cruzou na área para MacAllister desviar de cabeça e acertar o cantinho para empatar.

O jogo seguiu para o segundo tempo com poucas emoções. Aos 21 da etapa final, Branthwaite chegou a marcar para o time da casa, mas o lance foi anulado por impedimento no início do lance.

Aos 27, então, veio a resposta – mais uma vez dos pés de Salah. Após finalização de Luis Díaz, o camisa 11 aproveitou o rebote e fez o gol da virada dos Reds.

Acontece que, aos 52, um lance fez o estádio ir abaixo. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Tarkowski, que chutou para o gol e empatou mais uma vez, com diversos torcedores invadindo o gramado para celebrar.

Após o apito final, jogadores dos dois times se envolveram em discussão dentro de campo. Arne Slot, Doucouré e Curtis Jones foram expulsos por acúmulo de amarelos.

Classificação da Premier League

Liverpool : 1º lugar, com 57 pontos

: 1º lugar, com 57 pontos Everton: 15º lugar, com 27 pontos

Próximos jogos do Liverpool

Próximos jogos do Everton