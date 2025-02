Everton x Liverpool na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Everton e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, 12, a partir das 16h30 (de Brasília), no clássico Merseyside Derby, válido pela partida atrasada da 15ª rodada da Premier League, o Campeonato Inglês. O duelo acontece no Goodison Park, na cidade de Liverpool, e tem transmissão da ESPN e do Disney+.

Líder do Inglês, o Liverpool caminha a passos largos para conquistar o campeonato nacional, pela primeira vez desde a temporada 2019/2020. O time 56 pontos e, em caso de vitória, abrirá nove pontos de vantagem para o Arsenal, vice-líder da Premier League. Já o Everton, na 16ª colocação, amarga a ponta de baixo da tabela por mais uma temporada. Ainda que nesta esteja em situação mais confortável – se encontra a nove pontos do Leicester, primeiro time na zona de rebaixamento –, está distante da briga por competições europeias.

Everton x Liverpool na Premier League: onde assistir, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

De qualquer forma, a meta da equipe nesta quarta-feira é frustrar os planos do Liverpool, que almeja o primeiro título sob o comando de Arne Slot. Além disso, o treinador holandês amargou a eliminação na FA Cup na última rodada. Uma vitória no clássico recoloca a equipe “nos trilhos”, antes de sequência decisiva na Champions League.

EVERTON X LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data : 12/02/2025.

: 12/02/2025. Horário : 16h30 (de Brasília).

: 16h30 (de Brasília). Local: Goodison Park, em Liverpool, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR A EVERTON X LIVERPOOL AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EVERTON

EVERTON: Jordan Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Gana, Garner e Doucoure; Lindstrom, Ndiaye e Beto. Técnico: David Moyes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL

LIVERPOOL: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Luiz Diaz. Técnico: Arne Slot.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE EVERTON E LIVERPOOL