Ex-BBB Larissa Tomásia expõe bissexualidade de Kerline na frente de sua mãe

A ex-BBB Kerline Cardoso passou por um momento desconfortável enquanto dava uma entrevista ao lado de sua mãe, Corcina Leite. Ao receber uma pergunta da também ex-BBB Larissa Tomásia, Corcina acabou descobrindo ao vivo sobre a bissexualidade da filha.

As três participavam do podcast do ex-BBB Rodrigo Mussi, quando Larissa perguntou: “Ker, eu tenho uma pergunta para fazer a você. Já que você é bi, né, e eu sei que é atiradora às vezes, quem do Big Brother 25 você ficaria, das mulheres da casa?”

“Eu não sabia que tu era bi. Desde quando dar selinho em amiga é bi, Larissa?”, rebateu a mãe de Kerline.

Após ficar um pouco sem graça, Kerline acabou respondendo à pergunta da amiga e dizendo que ficaria com a atriz Vitória Strada, que participa da edição deste ano do programa.

Veja o vídeo do momento: