Ex-chefe da Fórmula 1 detona Hamilton: “Não dura dois anos na Ferrari”

Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, trocou a Mercedes pela Ferrari para a temporada 2025, buscando voltar a conquistar o título da categoria após quatro anos de jejum.

Recentemente, o piloto inglês dirigiu seu novo carro pela primeira vez, em Maranello, na Itália, realizando seu sonho de integrar a equipe italiana. Todos os fãs do automobilismo esperam a estreia de Hamilton, no dia 16 de março, no GP de Melbourne.

Mas para Bernie Ecclestone, ex-presidente da Fórmula 1, o piloto não terá sucesso na Ferrari.

Hamilton não vai durar dois anos. Piero Ferrari, que o levou lá, ainda acha que fez a coisa certa. Bernie Ecclestone, em entrevista ao jornal The Telegraph

O polêmico ex-dirigente da F1, atualmente com 94 anos, afirmou que Lewis Hamilton perdeu a motivação para continuar pilotando na principal categoria do automobilismo mundial.

Lewis está ficando cansado. Ele perdeu a motivação. Se ele nunca tivesse vencido um campeonato mundial, poderia ser diferente, porque então haveria um incentivo para vencer um. Mas ele venceu sete. Bernie Ecclestone, em entrevista ao The Telegraph

Bernie Ecclestone criticou até o estilo de Hamilton fora das pistas, discordando da forma como o piloto se veste.

Como um cara que ganhou títulos mundiais e tem dólares no banco pode se vestir do jeito que se veste. Não sou fã disso. Bernie Ecclestone, em entrevista ao The Telegraph

Hamilton na Ferrari

Hamilton terá que esperar pelos testes oficiais no Bahrein, de 26 a 28 de fevereiro, para se familiarizar com o carro desta temporada, já que as regras de Teste de Carros Anteriores (TCP) permitem apenas o uso limitado de carros com pelo menos dois anos de uso.

O britânico fará parceria com Charles Leclerc quando a temporada 2025 começar com o GP da Austrália, de 14 a 16 de março, e tentará trazer os dias de glória de volta à equipe mais antiga e bem-sucedida da Fórmula 1, que não tem um título de piloto desde 2007.

A última vitória da Ferrari no campeonato de construtores foi em 2008, mas eles pressionaram a McLaren até o fim na temporada passada, terminando em segundo lugar.

O último título de Lewis Hamilton no campeonato veio em 2020. Ele venceu duas corridas em 2024 após duas temporadas sem vitória.