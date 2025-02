Apesar de abordar temas pessoais, João Pedro evitou entrar em detalhes sobre a acusação de traição, justificando que ainda não se sentia preparado para falar sobre o assunto.

“O que está acontecendo e o que aconteceu comigo acho que não cabe falar aqui, mas saibam que eu estou bem. Eu só vou precisar de um tempo pra mim, pra me recolher, entender o que está acontecendo, colocar a cabeça no lugar e já já estou de volta. Eu tenho um grande problema que é sorrir enquanto o mundo desmorona e isso é difícil porque isso evita que as pessoas consigam ter acesso a você e possam te ajudar. Mas saiba que eu vou resolver isso da melhor maneira e em breve vocês vão me ver sorrindo muito grande”, declarou.

Ele finalizou com uma mensagem filosófica: “Conhece-te a si mesmo e seja ser humano, entender que tudo acontece por um motivo”, encerrou.

Entenda a traição