Ex-funcionária revela quem falsificou assinaturas de Ana Hickmann

No áudio, Bruna, que trabalhou com a família até outubro de 2023, contou para Ana Hickamann que viu Claudia Helena assinando documentos no lugar da apresentadora, sem que ela soubesse. O áudio será investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais.

Recentemente, Ana teve uma decisão desfavorável na Justiça em relação à análise pericial de uma assinatura dela em documentos relacionados ao empréstimo de R$ 730 mil com o Banco Daycoval. Sobre isso, ela afirma que Correa e sua cúmplice têm escondido outros detalhes: