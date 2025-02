Ex-jogador do Internacional morre aos 39 anos após trágico acidente

Morreu no último sábado (1º/2), aos 39 anos, o ex-jogador de futebol Diego Luis Bottin. O atleta ficou conhecido por atuar no Sport Club Internacional. Ele anunciou a aposentadoria dos campos em 2015.

Atualmente, Diego Luis Bottin se dedicava à construção civil. O ex-boleiro decidiu mudar de profissão após deixar os gramados.

Natural de Nova Prata, ele começou a jogar em 2004, no São José. Além do Sport, Bottin integrou o elenco do Internacional, em 2007; e do Esportivo, de Bento Gonçalves, em 2011. Diego Luiz também tem passagens por pequenos clubes do interior gaúcho.

O Riograndense, clube de que fez parte em 2012, lamentou a morte do ex-jogador em nota de pesar publicada nas redes sociais. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, expressando nossas mais sinceras condolências. Que encontrem força e conforto para superar essa perda irreparável”, dizia um trecho do texto.

Saiba o que aconteceu