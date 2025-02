Ex-marido de Chiara Ferragni confessa traições: “Nunca fui santo”

Influenciadora digital mais seguida da Itália, Chiara Ferragni se divorciou do marido, o músico Fedez, em novembro de 2024. Esta semana, porém, a blogueira revelou que o motivo da separação seria, entre outros problemas, as múltiplas traições do então companheiro, que teriam começado em 2017. O homem, então, confessou e deu detalhes do caso extraconjugal.

Pais de Leo, de 6 anos, e Vittoria, de 3, os dois viviam uma espécie de “conto de fadas”, até que Chiara foi acusada de fraude. Pouco tempo depois, o fim da relação foi anunciado. Em postagem esta semana, Chiara disse que foi traída inclusive no dia do casamento com a designer Angélica Montini, em 2018.

Em carta aberta, Fedez disse que a pulada de cerca no dia da cerimônia não aconteceu. “A ideia de que eu sequer consideraria deixar minha esposa no dia do nosso casamento para escapar para o outro lado da Itália é simplesmente ridícula. Eu escolhi Chiara com convicção. Eu a amava, casei-me com ela sem hesitação e começamos uma família juntos”, afirmou.

@chiaraferragni/Reprodução/Instagram

Sobre Angelica Montini, ele explicou: “Conheci Angelica alguns meses antes do casamento, nos mudamos para focar em nossas vidas. Retomarmos em um momento de dificuldade pessoal, sem que houvesse nenhum plano premeditado, quando o casamento já enfrentava crises profundas que não conseguimos resolver mesmo depois de tentar.”

“Um absurdo em um momento de fraqueza e fragilidade, pelo qual pago as consequências, mas rejeito qualquer teoria da conspiração ou manipulação”, revelou o cantor de 35 anos, dois a menos que Chiara. “Nunca fui santo, mas minha vida não pode se tornar um pretexto para construir narrativas ou desviar a atenção de outra coisa.”