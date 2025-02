O empresário Cacau Jr., ex-padrasto da cantora Lexa, usou as redes sociais para falar sobre a perda da família e reagir sobre uma possível nova gravidez da famosa. Na segunda-feira (10), a artista anunciou a morte da filha, Sofia, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, apenas três dias após o nascimento. Lexa sofreu uma pré-eclampsia.

Nos stories do Instagram, Cacau Jr. comentou como ele e a filha, a cantora Wenny Isa, irmã de Lexa, ficaram abalados com a notícia da morte de Sofia. “Com certeza eles precisam dessa energia boa, dessa força, orem por eles. E com certeza a gente fica abalado”, começou o empresário. Abalada “Até quando é uma pessoa que a gente nem conhece, nunca viu, a gente fica sentido, quem dirá quando é uma pessoa que fez parte da sua vida por 20 anos, e continua fazendo, porque além de irmã, ela também é madrinha da minha filha. Minha filha ficou muito abalada também, já tinha feito até música pra sobrinha… Mas Deus vai curar”, lamentou o empresário. Em seguida, ao responder o comentário de um internauta que questionou se Lexa pretende engravidar novamente, Cacau Jr. não se segurou e criticou o seguidor. “Cara, essa é uma parada que só ela vai decidir, pelo amor de Deus, nossa senhora… Tem que rir, velho, na moral”, detonou o ex-padrasto da cantora. Relembre o caso A cantora Lexa anunciou na última segunda-feira (10/2) que a filha, Sofia, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, morreu três dias após o nascimento.

A famosa detalhou o período que passou dentro do hospital em uma postagem no Instagram e afirmou que fez todo o necessário para tentar salvar a filha.

No desabafo, Lexa disse que Sofia nasceu no dia 2 de fevereiro e morreu no dia 5 de fevereiro. “Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual”, lamentou

A cantora foi vítima de uma pré-eclampsia, que provoca a hipertensão arterial da gestante, e da síndrome de HELLP, caracterizado por hemólise e baixa contagem de plaquetas.

A cantora ficou mais de 17 dias internada e disse que sua situação foi “rara e grave”. “Mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela”.