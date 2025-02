Ex-prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, morre aos 90 anos

Humberto Souto foi eleito prefeito em 2016, no 2º turno, ao atingir 65,31% dos votos válidos. Quatro anos depois, o político se reelegeu, ainda no 1º turno, contabilizando 85,24% dos votos. Tornando-se o mais bem votado entre as cinco cidades mineiras com mais de 400 mil habitantes.