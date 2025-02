Ex-secretária é acusada de hackear e-mail institucional da prefeitura e bloquear acesso da gestão

O e-mail institucional da Secretaria de Administração da Prefeitura de Tarauacá foi alvo de um ataque hacker na tarde de terça-feira (13). O invasor alterou a senha da conta [email protected], impossibilitando o acesso da atual gestão municipal.

O endereço de e-mail foi criado durante o mandato da ex-prefeita Marilete Vitorino de Siqueira e chegou a ser divulgado no Diário Oficial do Estado em março de 2020 como contato institucional.

Um detalhe que chamou atenção no caso é que o telefone cadastrado para recuperação da conta pertence à ex-secretária de Administração Suanne Souza, que ocupou o cargo durante a gestão da ex-prefeita Maria Lucinéia (2021-2024). Segundo informações da Procuradoria do Município, Suanne teria realizado a troca da senha e, mesmo questionada sobre o ocorrido via mensagens no WhatsApp, não respondeu aos contatos.

Diante da situação, a Procuradoria encaminhou o caso ao delegado de polícia de Tarauacá, Ronério Silva, solicitando a abertura de um inquérito para investigação e possível responsabilização dos envolvidos. O e-mail comprometido tem acesso a convênios desde 2017, o que pode configurar crime contra a administração pública.

As autoridades agora trabalham para recuperar o acesso à conta e apurar os responsáveis pelo ataque.