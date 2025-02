Ex-secretário já tem data para ir à Câmara esclarecer acusações sobre o ‘Aedes do Bem’

Mesmo com a base negando o requerimento que solicitava a presença do ex-secretário municipal de Saúde de Rio Branco, Eliatian Nogueira, para esclarecer sobre a aquisição dos kits do “Aedes do Bem”, o ex-titular da pasta deverá comparecer à Câmara na próxima semana.

Afirmação foi feita pelo vereador Eber Machado, um dos parlamentares que tem questionado a respeito da compra. Em sua fala durante o período de explicação pessoal, ele revelou que Nogueira entrou em contato por ligação.

“Ele virá nesta casa, a base querendo ou não. Recebi a ligação dele de que ele vem na próxima terça-feira”, disse.

As denúncias de vereadores da oposição da prefeitura versam sobre a aquisição de mais de 16 mil kits do “Aedes do Bem”, no valor de R$ 5 milhões, sem licitação. O atual secretário, Rennan Biths chegou a prestar esclarecimentos na última quinta-feira na Casa Legislativa.

O projeto, que busca combater a dengue por meio da liberação de mosquitos geneticamente modificados, tem sido alvo de questionamentos sobre sua legalidade e eficiência por parte de alguns vereadores de oposição à Prefeitura de Rio Branco. Segundo o secretário, o processo de implantação da nova tecnologia teve início em fevereiro do ano passado, com estudos técnicos que antecederam a aquisição do material.