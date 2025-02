Ex-vice-presidente do PT é solto após ficar três meses preso na Papuda

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) revogou a prisão do ex-vice-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) Wilmar Lacerda. O político, no entanto, deverá usar tornozeleira eletrônica.

Preso desde outubro do ano passado, Wilmar é réu por quatro crimes: estupro de vulnerável, fornecimento de bebida alcoólica a menores, exploração sexual de vulnerável e armazenamento de pornografia infantojuvenil. A liberdade provisória foi concedida pela 3ª Turma Criminal do TJDFT. O processo segue sob segredo de Justiça.

Lacerda passou a ser investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em um inquérito sobre exploração de menores em programas sexuais. Em agosto do ano passado, durante uma operação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), investigadores encontraram mensagens no celular de um empresário de 61 anos que indicariam a participação do ex-vice-presidente do PT em programas envolvendo duas menores, uma de 13 e outra de 17 anos.

Apesar da liberdade, Wilmar seguirá afastado do PT até a conclusão do processo. Em nota divulgada na época de sua prisão, o diretório regional do partido afirmou que ele permanecerá afastado das atividades “até que se esclareçam os graves fatos noticiados pela imprensa.”