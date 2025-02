Exame acha “buraco” no coração de deputado, que precisa ser operado

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), realizou, nesta segunda-feira (17/2), uma cirurgia para tratar de um problema no coração. O procedimento aconteceu após exames, no sábado (15/2), detectarem um “buraco” no coração do parlamentar.

Em nota, publicada nas redes sociais, o partido informou que o político está bem e está se recuperando do procedimento cardíaco. Ainda conforme a sigla, Marcos Pereira colocou uma prótese de fechamento do Forame Oval Patente (FOP).

“O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, foi submetido a uma cirurgia cardíaca no início desta tarde (17/2) para a colocação de uma prótese de fechamento do FOP – Forame Oval Patente. Um exame de rotina realizado no sábado detectou um ‘buraco’ no coração do deputado. Marcos Pereira está bem, em recuperação, e em breve estará de volta às atividades do mandato”, diz a nota divulgada pelo partido.

A prótese de fechamento do (FOP) é um dispositivo usado para corrigir uma comunicação irregular entre os átrios do coração, que pode permitir a passagem de pequenos coágulos e aumentar o risco de AVC.

Quem é Marcos Pereira?

Marcos Antonio Pereira, de 52 anos, é presidente nacional do Republicanos desde 2011. Durante o governo de Michel Temer (MDB), o político ocupou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Pereira é advogado e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus.