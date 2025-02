Exclusivo: assessoria se pronuncia sobre novo visual de Maiara

Maiara causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais, na quinta-feira (20/2), ao surgir com um novo corte de cabelo. E a coluna Fábia Oliveira descobriu o que está por trás da mudança de visual da cantora, que faz dupla com a irmã, Maraisa.

De acordo com a assessoria das artistas, na verdade, a sertaneja não cortou os cabelos e tudo não passa de um teste: “Ela está fazendo algumas experiências para ver se fica bem de cabelo curto e decidir o que fazer”, informou.

O auê na web

Desde que começou a se exercitar, perder peso e mudar os hábitos, Maiara, que faz dupla com Maraisa, continua a surpreender os seus fãs. A sertaneja viralizou, na quinta-feira (20/2), ao surgir em momento familiar com novo corte de cabelos e dividiu opiniões.

Nas imagens, a cantora apareceu de cabelos curtíssimos ao lado da irmã e da mãe, fazendo stand up paddle. Os usuários do Twitter reagiram ao novo visual. “Muito apaixonada na Maiara com o cabelo curtinho! Maiaravilhosa”, escreveu uma pessoa. “Eu tô estranhando Maiara assim”, opinou outra.

Malhando de biquíni