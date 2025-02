O Governo do Estado, a Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) já finalizaram a programação do Carnaval de 2025, que será realizado no centro da capital acreana, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, no cruzamento da Avenida Brasil com a Getúlio Vargas.

Os últimos ajustes foram feitos em uma reunião que aconteceu nesta quinta-feira (14), na Casa Civil, com a participação dos organizadores, representados por Júlio Cesar Farias, do Governo do Estado; pelo secretário de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira; e pela presidente da Acisa, Patrícia Dossa.

Na ocasião, também foram definidas as duas atrações nacionais da festa: o grupo musical Tchakabum, conhecido pelo sucesso “Onda onda”, que deve se apresentar no dia 28, e a cantora Gilmelândia, vocalista da Banda Beijo, que deve encerrar a festa na terça-feira (4).

“Estamos há algumas semanas trabalhando de forma muito responsável e criteriosa para oferecer à população a festa mais linda de todas, garantindo diversão e apresentações de qualidade. Estamos felizes com o resultado desse projeto e animados para essas noites que serão para lá de especiais. Agradecemos o apoio da Prefeitura de Rio Branco e da Acisa, que decidiram aderir a um só projeto”, disse Júlio Cesar.

O secretário de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira, afirmou que a festa será o melhor carnaval dos últimos tempos.

“Finalizamos a programação e já iniciamos as contratações das atrações locais e nacionais para oferecer o melhor às pessoas. Serão cinco dias de muita festa, segurança e música boa. Podemos dizer que será o melhor carnaval dos últimos tempos”, destacou.

A edição de 2025 terá escolha das realezas e bandas locais.

Confira a programação completa da festa:

ESCOLHA DAS REALEZAS

DIA 28 DE FEVEREIRO – SEXTA-FEIRA

ATRAÇÃO NOME HORA DJ Dj Black Junior 18:00h CONCURSO Das Realezas (Rei Momo e Rainha do Carnaval) 19:00h BANDA Eduardo Safadão 21:00h BANDA Tchakabum – Atração nacional 23:00H DJ Todinho 00:20h BANDA Ferdiney Ryos 00:45h

BAILE VERMELHO E PRETO

DIA 01 DE MARÇO– SÁBADO

ATRAÇÃO NOME HORA DJ Marcelo Cordeiro 18:00h CONCURSO Das Realezas (Rainha Trans e Rainha Gay) 19:00h BANDA Mugs II 21:00h BANDA Banda Aregaça-aê 23:00h DJ Lauro Felix 23:40h BANDA Sandra Melo 01:00h

BLOCO DOS SUJOS

DIA 02 DE MARÇO – DOMINGO

ATRAÇÃO NOME HORA BANDA Som dos Clarins (Baile Infantil e Idosos) 16:00h DJ Richard Bader 18:00h BANDA Elias Sarkais 20:00h DJ Dj Calixto Atração Nacional 22:00h BANDA Álamo kário 23:00h DJ Yuri Vargas 23:40h BANDA Pegada prime 01:00h

FESTA DAS TORCIDAS

DIA 03 DE MARÇO -SEGUNDA – FEIRA

ATRAÇÃO NOME HORA DJ Black Junior (Baile Infantil e Idosos) 16:00h DJ Ismael Fernandes 18:00h BANDA Levada do Guetto 20:00h GRUPO Os Cobras 22:30h BANDA Banda Aregaça-aê 23:00h DJ Felipe de Paula 23:40h BANDA Banda Axé Rio 01:00h

BYE BYE FOLIA

DIA 04 DE MARÇO -TERÇA– FEIRA