Já em 2023, quando o criminoso ainda estava na penitenciária de Catanduvas, ele recebeu um total de 71 visitas de familiares, incluindo mãe, filhos, irmãos, netos, sobrinhos e sua atual companheira. Oruam, no entanto, esteve com o pai apenas duas vezes ao longo do ano: nos dias 26 de junho e 9 de novembro, no parlatório da unidade prisional.

“Um filho com saudades do pai”

Apesar da distância física, Oruam não deixa de fazer referência à sua origem. Durante sua apresentação no festival Lollapalooza, em São Paulo, no ano passado, o artista chamou a atenção ao subir ao palco vestindo uma camiseta estampada com a foto do pai e um pedido de “liberdade”. Em suas redes sociais, ele comentou: “Apenas um grito de um filho com saudades do pai”.

Marcinho VP, atualmente com 53 anos, está encarcerado desde 1996, quando tinha 26 anos. Oruam, que hoje tem 23 anos, nunca teve contato com o pai fora dos muros das penitenciárias. Mesmo preso há quase três décadas, Marcinho VP consolidou sua posição como um dos principais chefes do Comando Vermelho, ao lado de Fernandinho Beira-Mar.

Memórias

Nascido em Vigário Geral, VP foi criado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após o assassinato do pai e a prisão da mãe. Em um livro de memórias escrito na cadeia, ele revelou que começou a roubar aos 13 anos, “para comprar roupas de marca”. Sua ascensão no tráfico foi rápida, e ele logo se tornou o líder do Complexo do Alemão, uma das áreas mais estratégicas para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

Entre as diversas condenações que resultaram em sua prisão, totalizando 44 anos de pena, está o homicídio de Márcio Amaro de Oliveira, outro traficante conhecido pelo mesmo apelido de Marcinho VP. Amaro foi encontrado estrangulado dentro de uma lata de lixo em Bangu 3, após conceder entrevistas revelando detalhes da atuação do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.