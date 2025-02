Exército expulsa 6 militares suspeitos de tortura a soldado em quartel

Seis militares foram expulsos do Exército suspeitos de torturar e agredir um colega de 19 anos dentro do quartel, em Pirassununga, interior de São Paulo. Eles responderão às acusações como civis.

“O Comando Militar do Sudeste informa que, acerca do fato envolvendo militares no 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Pirassununga, o Inquérito Policial Militar (IPM) foi concluído e remetido para a Justiça Militar da União (JMU)”, afirmou a instituição.