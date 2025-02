Existe filho preferido? Pesquisa aponta que sim

Os pais podem jurar que não, mas na hora da brincadeira, algumas pistas revelam que pode, sim, existir um filho preferido.

Um estudo de uma universidade americana, publicado na revista Psychological Bulletin, revelou que pais e mães costumam, sim, ter um filho favorito. E mais: normalmente é o caçula ou aquele com comportamento mais agradável e responsável.

Curiosamente, apesar de o estudo apontar que as filhas mulheres aparecem no topo da lista dos favoritos na Europa e na América do Norte, a realidade brasileira pode ser diferente. Segundo o psiquiatra especialista em terapia cognitiva comportamental Rodrigo Huget, por conta do machismo, muitas vezes os meninos são menos cobrados e acabam ganhando mais atenção dos pais.

O favoritismo, no entanto, não é algo inofensivo. Um psiquiatra alerta que essa preferência, mesmo inconsciente, pode gerar impactos na autoestima dos filhos.

Mas a intenção aqui não é gerar culpa, e sim reflexão. E no fim das contas, talvez o instinto conduza os pais a focar no filho que, naquele momento, mais precisa de cuidados.