Expulsão de Gabigol no Cruzeiro é fiel da balança em clássico polêmico e muda panorama

O clássico era um com Cruzeiro e Atlético-MG com 11 em campo e, naturalmente, virou outro com a expulsão de Gabriel Barbosa, ainda no primeiro tempo do jogo do Mineirão. Outros fatores fizeram, logicamente, a equipe azul e branca perder o clássico, mas o vermelho ao camisa 9 fez a balança pender para o lado alvinegro no 2 a 0, no Mineirão.

Até o momento em que Gabigol estava em campo, o Cruzeiro tinha chegada com mais perigo. O próprio camisa 9 teve a chance mais clara, sem marcação, dentro da área, mas chutou fraco. Perdeu ótima chance.

Com mais posse, o Cruzeiro conseguiu ainda levar perigo em um chute ao gol de Everson, efetuado por Dudu. O Atlético-MG, por outro lado, buscava as jogadas diretas, tentando explorar as costas da zaga cruzeirense ou as bolas aéreas, como fez em cabeceio de Alonso.

Mas, até então, a balança era mais favorável ao Cruzeiro. Poderia ter ficado ainda mais se houvesse a expulsão de Lyanco, em claro pisão na mão de Dudu, aos 17 minutos da etapa inicial. Passou desapercebido pela arbitragem de Felipe Fernandes de Lima e do VAR.