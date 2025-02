Expulsos do Grammy? Entenda a polêmica de Kanye West e Bianca Censori

A ousadia de Bianca Censori, esposa de Kanye West, que resolveu comparecer ao Grammy 2025 com um vestido completamente transparente, ainda está causando alvoro. Após o escândalo, a imprensa internacional afirmou que o casal foi expulso do evento, realizado no domingo (2/2), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o site Entertainment Tonight, o rapper e a companheira teriam sido escoltados para fora da premiação pelos seguranças. O motivo? Eles teriam aparecido “sem serem convidados, com uma comitiva de cerca de cinco pessoas”. Com a repercussão do caso, eles apagaram a publicação em seguida.

Outra versão para o caso

O burburinho da roupa de Bianca Censori e a saída do casal do local ainda teve outra versão. De acordo com a revista Variety, o artista estava, sim, na lista de convidados, já foi indicado ao prêmio de Melhor Música de Rap com o single Carnival, mas não venceu.

A postagem contou que, na verdade, Kanye West chegou, desfilou pelo tapete vermelho do Grammy, causou o alvoroço com o look da esposa e logo depois resolveu ir embora por conta própria. Os representantes do Grammy ainda não se posicionaram sobre a polêmica.

No início do ano passado, o rapper foi acusado de forçar Bianca Censori a usar roupas eróticas. Segundo amigos de Bianca, que conversaram com o jornal britânico Daily Mail, ela teria se tornado refém do exibicionismo do cantor e teria se tornado, inclusive, irreconhecível para pessoas próximas.

Quem é Bianca Censori