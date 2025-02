FADE abre as inscrições para o Open Escolar de Xadrez; veja como participar

A Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE) está com inscrições abertas para o Open Escolar de Xadrez, que acontece no dia 22 de março, em Rio Branco. A competição abre o calendário de competições da entidade em 2025.

Só poderão participar da competição os alunos atletas nascidos entre 2011 e 2013, na categoria sub-14 e os nascidos entre 2007 e 2010, no sub-18, e que estejam matriculados do 3º ao 5º ano do ensino fundamental 1, e do 6º ao 7º ano do fundamental 2 e no ensino médio.

As inscrições são gratuitas, e podem ser realizadas através do site www.fadeac.com.br, porém, só poderão ser inscritos os estudantes atletas ou escolas filiadas à FADE.

De acordo com o presidente da instituição, João Renato Jacome, o intuito não é apenas descobrir talentos dentro das escolas, mas também “colocar os estudantes em ritmo de competição, tendo em vista as competições nacionais”, destacou o presidente.