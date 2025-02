FAKF promove exames de faixas no CT AD Pitibull sábado

A Federação Acreana de Kung Fu (FAKF) promove no sábado, 22, no CT AD Pitibull, a partir das 14 horas, a avaliação dos instrutores da arte marcial.

“Esse é um evento importante no início da temporada. Os instrutores serão avaliados no CT e irão receber os certificados no auditório da escola Armando Nogueira, a partir das sete da noite. Termos instrutores qualificados eleva o nível dos atletas”, comentou o presidente da FAKF, Adgeferson Diniz.

Vagas na seleção

Os atletas Rafael Fernandes e Luciano Lukas viajam no sábado para Campinas, São Paulo, e irão disputar vagas na Seleção Brasileira.

“Os dois atletas estão na reta final de treinamentos e esse será um grande desafio. O Rafael e o Lukas podem conquistar essas agas”, avaliou o dirigente.