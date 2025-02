Falha mecânica nos freios faz carreta sair desgovernada e colidir contra poste no Acre

Uma carreta boliviana carregada de pedras perdeu o freio e colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica na tarde desta segunda-feira (10), nas proximidades da divisa entre o Brasil e a Bolívia, na Avenida Internacional, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo testemunhas, a carreta estava estacionada na descida de uma ladeira na Avenida Internacional, aguardando a liberação da documentação para que a carga de pedras pudesse sair do Brasil e entrar na Bolívia.

No momento do acidente, o motorista, que é boliviano, não estava no local. O veículo estava com o freio de mão acionado, mas, possivelmente devido ao peso da carga, acabou descendo a ladeira desgovernado, colidindo contra um poste e atingindo parcialmente um comércio. Minutos depois, ao retornar, o motorista ficou incrédulo com a cena e afirmou que registraria um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Epitaciolândia. A empresa Energisa acionou uma equipe plantonista, e o poste foi substituído.

A forma como as carretas aguardam a liberação da documentação na região é extremamente precária. Além de, na maioria das vezes, serem veículos antigos e com pouca manutenção, ficam estacionadas em uma descida, o que aumenta o risco de graves acidentes de trânsito no local.

Em 2024, um caminhão que transportava combustível sofreu um acidente na mesma área, após uma manobra errada de um motorista boliviano. O impacto perfurou a lataria lateral do veículo, causando o derramamento de combustível sobre pedestres, carros, estabelecimentos comerciais e calçadas de Epitaciolândia. O restante do líquido vazou para um igarapé na divisa entre Brasil e Bolívia.

Diante dessas condições, especialistas alertam que uma tragédia pode acontecer a qualquer momento na região.]

VEJA FOTOS: