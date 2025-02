Falso Elon Musk faz promessas de amor e tira R$ 150 mil de idosa

Uma idosa de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, caiu em um golpe e perdeu mais de R$ 150 mil após achar que estava se relacionando com o bilionário Elon Musk.

A vítima estava prestes a vender a casa para ajudar financeiramente o suposto namorado virtual, e o dinheiro só não foi enviado porque os filhos descobriram o golpe a tempo.

Golpista fazia promessas de amor

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Regional de Formosa, investiga o caso.

O filho da vítima pegou o celular da mãe e viu as conversas dela com um golpista. Os dois teriam se conhecido pelas redes sociais, e depois começaram a conversar pelo WhatsApp.

Ele fazia promessas de amor e, com isso, a vítima começou a fazer várias transferências bancárias, totalizando um valor superior a R$ 150 mil.

Ia vender a casa por R$ 500 mil

O filho da vítima começou a desconfiar, quando a mãe colocou a casa dela à venda por R$ 500 mil. Ela queria enviar esse valor ao golpista, que prometia devolver a quantia de R$ 3,5 milhões, em três dias.

O estelionatário também disse que ia abrir uma clínica para ela.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, o estelionatário não agiu sozinho. A suspeita é que ele faça parte de uma organização criminosa.

O chefe da delegacia regional de Formosa, José Antônio Sena, disse que as contas que as transferências foram enviadas já foram identificadas. Elas foram abertas com documentações falsas.

O delegado reforçou que o estelionato por fraude eletrônica é crime previsto em lei e por isso, é muito importante denunciar o golpista.