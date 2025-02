Família envenenada: matriarca e vizinha tinham caso amoroso, diz PC

De acordo com a Polícia Civil do Piauí, a matriarca da família envenenada, Maria dos Aflitos Silva, presa na última sexta-feira (31/1), além de ser cúmplice na morte dos filhos e netos, foi responsável pela morte da vizinha, Maria Jocilene, com quem tinha uma relação amorosa.

Conforme a corporação, a mulher matou a vizinha na tentativa de livrar o marido, Francisco de Assis, já preso como principal suspeito das mortes por envenenamento nas sobras de um baião de dois servido no ano novo à família.

Segundo a polícia, Maria Jocilene era ex-cunhada de uma filha de Maria dos Aflitos e o relacionamento entre a matriarca e a vizinha teria começado antes mesmo de ela conhecer Francisco de Assis.

A relação entre as duas era discreta, já que cada uma tinha sua família paralela. N entanto, o delegado responsável pela investigação do caso, Abimael Silva, aponta que era de conhecimento de todos.

Vizinha era ligada à família

Maria Jocilene tinha uma relação próxima com a família de Maria dos Aflitos. A vizinha demonstrava preocupação com os filhos e netos da matriarca e usava do próprio dinheiro para ajudar com alimentos e medicamentos.

Segundo a polícia, em agosto, quando dois netos de Maria dos Aflitos foram envenenados, Maria Jocilene chegou a acompanhá-los no hospital.

O relacionamento entre as duas mulheres não foi a motivação para as mortes da família de Maria dos Aflitos. A PC aponta que a matriarca e o marido tiveram motivações econômicas para eliminar os familiares, já que todos viviam em uma situação de pobreza e na casa onde os crimes aconteceram moravam 11 pessoas.

Envenenada com café

Maria Jocilene morreu na casa de Maria dos Aflitos após tomar um café envenenado com a mesma substância que matou os filhos e netos da matriarca. A vizinha já tinha comido o arroz com o pesticida, similar a chumbinho, no dia 1º de janeiro – alimento que resultou na morte das outras vítimas. Ela ficou internada, mas recebeu alta médica.

No dia 22 de janeiro, Jocilene fez uma visita à casa onde ocorreram os crimes e passou mal. Inicialmente, Maria dos Aflitos disse à polícia que a vizinha havia infartado, mas durante depoimento confessou a morte da mulher.

Ainda segundo a corporação, Maria dos Aflitos revelou que matou Jocilene com o objetivo de livrar Francisco de Assis da cadeia, alegando que estava “cega de amor”.

Jocilene bebeu o café envenenado em uma taça e depois usou o mesmo recipiente para tomar água. Cerca de meia hora depois ela começou a passar mal, ainda na casa onde os envenenamentos aconteceram. A vizinha morreu no dia 24 de janeiro, após ficar internada em estado grave por dois dias.

Conforme o delegado, o plano de Maria dos Aflitos era que a vizinha não morresse na casa dela. Porém, houve um contratempo com a vítima, que não conseguiu pegar o mototáxi que tinha costume e teve que esperar um tempo para que a corrida acontecesse. Em razão da demora, Maria Jocilene passou mal na casa da assassina confessa.

Inocente presa

Uma outra vizinha da família chegou a ser presa após ser envolvida na história. Ela foi acusada de ser a autora do primeiro crime envolvendo a família, que aconteceu em agosto de 2024, quando dois netos de Maria dos Aflitos precisaram ser internados. Os exames confirmaram a presença de um pesticida no organismo dos meninos.

À época, Francisco de Assis apontou a vizinha Lucélia Maria da Conceição Silva de ter entregado uma sacola de cajus envenenados para as crianças. A mulher foi presa e ficou cinco meses na cadeia. A casa dela foi apedrejada e incendiada por vizinhos. No entanto, descobriu-se que a mulher não foi responsável pelo crime.

Lucélia, que sempre disse ser inocente, deixou a prisão recentemente, após a apuração completa do caso. Conforme a polícia, a corporação foi ludibriada pelos verdadeiros autores do crime, Francisco de Assis e Maria dos Aflitos, para que a vizinha se passasse por culpada.

