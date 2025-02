Familiares e amigos da jovem Kailliny Silva, de 16 anos, moradora do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, estão mobilizados na realização de uma campanha em prol da adolescente, diagnosticada com Leucemia Linfoblástica Aguda B, e que está precisando urgentemente de um transplante de medula óssea para dar continuidade ao tratamento.

Diante da urgência do caso, a campanha foi lançada para incentivar a doação e encontrar um doador compatível. A doação de medula óssea é um procedimento seguro e pode salvar vidas, mas que depende da compatibilidade entre doador e receptor.

Os interessados devem procurar o HEMOACRE, onde será feita a coleta de uma amostra de sangue para análise de compatibilidade. O cadastro é feito de forma rápido e pode ser decisivo para salvar a vida de Kailliny e de outros pacientes que aguardam por um transplante.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (68) 99258-5551.

Como ser um doador?

Para se cadastrar como doador de medula óssea é necessário atender a alguns critérios básicos, são eles:

-Ter entre 18 e 35 anos no momento do cadastro;

-Estar em boas condições de saúde, sem doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue;

-Não ter histórico de câncer ou doenças autoimunes;

-Apresentar um documento oficial de identidade.