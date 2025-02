Um casal de funcionários públicos teve a residência invadida por criminosos na madrugada da última segunda-feira (10), no bairro Tropical, em Rio Branco, no Acre. Durante o assalto, os suspeitos levaram pertences das vítimas, o carro da família e a cachorrinha Snow. A gata Duquesa conseguiu fugir no momento da fuga dos criminosos e segue desaparecida.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação, desde a invasão até o momento em que os suspeitos deixam o local. Segundo a dona da casa, Carolina Pontes Soares, os assaltantes pareciam ter invadido a residência errada, já que faziam perguntas específicas que não tinham relação com o casal.

Carolina relatou ao g1 Acre que estava dormindo no andar superior da casa quando os criminosos entraram. Após revirarem o térreo e recolherem diversos pertences, os assaltantes subiram até o quarto do casal, onde passaram a torturá-los.

“Colocaram as armas em nossas cabeças, nos levando para o banheiro da suíte. Lá, eu comecei a passar mal pois sou hipertensa, vendo o meu marido ser amarrado e encapuzado. Meu esposo pedia aos assaltantes para que não me amarrassem pois estava hiperventilando. No próprio banheiro assaltantes bateram no meu marido e insistiam em perguntas específicas”, contou ela ao g1.

Carolina acredita que os suspeitos perceberam que haviam invadido a casa errada quando o casal revelou suas profissões.

“Nitidamente, quando revelamos nossas profissões, tanto nós como os ladrões constataram de que estavam procurando outra pessoa. E devido ao porte físico do meu marido, um dos assaltantes queria matá-lo, colocando a arma em sua cabeça, por se sentir ameaçado como se ele [marido] fosse reagir, o que foi evitado pelo outro assaltante”, relatou.

Além dos objetos de valor, os criminosos fugiram levando o carro da família. Antes de saírem, disseram às vítimas que bateriam três vezes na porta para sinalizar que já haviam ido embora. No entanto, assim que Carolina percebeu que os assaltantes estavam no andar térreo, correu até a janela e gritou por socorro. “Os ladrões, ao perceberem a ação, chegaram a apontar a arma na minha direção”, relatou ao g1.

O carro da família foi localizado posteriormente, abandonado sob a quarta ponte, e recolhido para a Delegacia de Flagrantes. No entanto, os bens levados ainda não foram recuperados.

Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a gata Duquesa pula do carro em movimento e foge pelo bairro, enquanto a cachorrinha Snow foi levada pelos criminosos. O casal faz um apelo para encontrar os animais.

“Só queremos nossos animais de volta”, afirmou Carolina. Quem tiver informações pode entrar em contato pelos números (68) 98422-1234 e (68) 99207-8816.

Um dos suspeitos foi identificado pelas vítimas e já está preso. O segundo envolvido segue foragido. O delegado da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil do Acre (Dcore), Yvens Moreira, responsável pelo caso, afirmou ao g1 que as investigações seguem em andamento.

“Como há outro suspeito, o crime foi roubo, a ocorrência vem para a Dcore para continuar a investigação. A partir das imagens e das informações levantadas pela investigação foi possível obter a identificação do outro suspeito. Agora estamos em busca de prendê-lo e também de recuperar os bens subtraídos”, explicou o delegado.