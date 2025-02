Fátima Bernardes deixou a internet em polvorosa ao falar sobre o ex- marido, William Bonner. Tudo isso aconteceu quando a famosa participou do Casa de Verão da Eliana, programa do GNT. Na ocasião, Fátima Bernardes foi surpreendida com uma pergunta.

“Cada um de nós aqui teve um mestre ou alguém que de alguma forma deixou uma mensagem. Vocês tiveram isso?”, questionou a loira. Sem pensar duas vezes, a ex-apresentadora da Globo citou William Bonner e não poupou elogios. “O William foi uma pessoa que, quando nós fizemos a parceria profissional, quando a gente começou a trabalhar juntos, foi muito importante. Ele era uma pessoa que me dava muitas dicas”, disse Fátima Bernardes. Leia o texto completo no TV Foco.