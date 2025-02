Fatura de R$ 6 mi: como funciona a mesada de Rafaella, irmã de Neymar

Esta semana, Rafaella Santos viralizou nas redes sociais após ter revelada uma fatura de R$ 6 milhões no cartão de crédito e pedir ajuda a Neymar Pai para pagar. A influencer tem um cartão de crédito sem limite pré-estabelecido, algo comum entre milionários, permitindo, assim, qualquer tipo de compra.

A irmã de Neymar Jr. produz conteúdo para as redes sociais e aparece entre os sócios de algumas empresas do jogador. Entretanto, de acordo com fontes de Matheus Baldi, da IstoÉ, ela não teria condições de bancar o estilo de vida que mostra nas redes sociais e receberia uma mesada do pai e do irmão.

O valor ganho por ela pode mudar em breve. Isso porque, depois da última fatura, Neymar Pai estaria preocupado com os gastos da filha e menos disposto a dar tanto dinheiro à Rafaella. Os gastos estariam ligados à presentes, dados à família, ao namorado Gabigol, à cunhada, Dhiovanna Barbosa; aos sogros, e sobrinhos.

No período em questão, ela também desembolsou altos valores nas luxuosas férias, além de recompensar pessoas que trabalham diretamente com ela. Outro gasto exorbitante foi em roupas para Helena, filha de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly. Ao todo, foram 40 peças de vestimentas, além de sapatos e acessórios exclusivos.