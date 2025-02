Fazenda Talismã, onde João Guilherme comemorou aniversário com Bruna Marquezine, é avaliada em R$ 60 milhões; veja fotos

O ator e cantor João Guilherme escolheu a Fazenda Talismã — mega propriedade do pai, o cantor Leonardo — para comemorar o aniversário de 23 anos junto à namorada, a atriz Bruna Marquezine, no último sábado (1º). Em registros compartilhados nas redes sociais, o jovem aparece ao lado de amigos e da companheira numa farra com direito a banquetes generosos, banhos de lago e de piscina e cantorias em coletivo. O terreno em Goiás concentra o maior patrimônio de Leonardo: no lugar, que serve como uma espécie de “clube” da família, o sertanejo cria gado e cavalo.