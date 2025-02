Fazendeiro é preso em município no interior do Acre por assédio e ameaça com espingarda

Um fazendeiro foi preso pela Polícia Militar no último sábado (15) em Cruzeiro do Sul, acusado de assediar uma funcionária e ameaçar o marido dela com uma espingarda. O caso ocorreu na Estrada do Gama, região que liga o Acre ao Amazonas, próximo ao município de Guajará.

De acordo com o relato das vítimas, o fazendeiro teria assediado a mulher, que decidiu deixar o emprego. Inconformado, ele pegou uma espingarda e ameaçou matar o casal, que fugiu pela mata e acionou a polícia.

Os policiais acompanharam as vítimas até a propriedade para que pudessem recuperar seus pertences. No caminho de volta à cidade, encontraram o suspeito dirigindo um veículo e perceberam que ele estava visivelmente embriagado. Após a abordagem, ele foi preso, e a arma, apreendida.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Cruzeiro do Sul, onde o fazendeiro responderá pelos crimes cometidos.